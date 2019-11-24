Aksaray'da kimyasal maddeden zehirlenme şüphesi

Alınan bilgiye göre, Hamidiye Mahallesi 704. Sokak'taki 4 katlı apartmanın birinci katında ikamet eden İlyas Köse, kendisine gelen zarfı açtığı sırada boğazı ve gözlerinde yanma hissetmesi üzerine 112 Acil Servis ve polis ekiplerinden yardım istedi.