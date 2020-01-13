Aksaray'da evden kaçan maymun girdiği ahırda yakalandı

Aksaray Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne getirilen örümcek cinsi maymun, Konya Hayvanat Bahçesine götürülmek üzere Orman ve Su İşleri Bakanlığı 8. Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.