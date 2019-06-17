Aksaray'da düğün çadırında sel paniği

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Aksaray'da düğün çadırında sel paniği

AKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle oluşan sel, düğünde paniğe neden oldu. Çadıra sığınan kadınlar, oraya da su basması üzerine oturdukları sandalyelerin üstüne çıkarak kendilerini korumaya çalıştı.

Aksaray'da düğün çadırında sel paniği - Sayfa 1

AKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle oluşan sel suları düğün çadırını basınca paniğe neden oldu.

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Aksaray'da düğün çadırında sel paniği - Sayfa 2

Ortaköy ilçesine bağlı Ceceli Köyü Yukarı Mahallesinde damat Şuayip Çayır'ın evinin önünde gerçekleşen düğüne gelen davetliler, aniden bastıran yağmur ve doluya hazırlıksız yakalandı.

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Aksaray'da düğün çadırında sel paniği - Sayfa 3

Çadır içine sığınan kadınlar, çadıra da su basması üzerine panik yaşadı.

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Aksaray'da düğün çadırında sel paniği - Sayfa 4

Bazıları oturdukları sandalye üzerine çıkarak kendilerini korumaya çalıştı.

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