Aksaray'da düğün çadırında sel paniği
İhlas Haber Ajansı
AKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle oluşan sel, düğünde paniğe neden oldu. Çadıra sığınan kadınlar, oraya da su basması üzerine oturdukları sandalyelerin üstüne çıkarak kendilerini korumaya çalıştı.
AKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde şiddetli yağmur nedeniyle oluşan sel suları düğün çadırını basınca paniğe neden oldu.
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Ortaköy ilçesine bağlı Ceceli Köyü Yukarı Mahallesinde damat Şuayip Çayır'ın evinin önünde gerçekleşen düğüne gelen davetliler, aniden bastıran yağmur ve doluya hazırlıksız yakalandı.
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Çadır içine sığınan kadınlar, çadıra da su basması üzerine panik yaşadı.
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Bazıları oturdukları sandalye üzerine çıkarak kendilerini korumaya çalıştı.
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