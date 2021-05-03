Başvuru sonrası bin lira kredi alan Hatice Gökçe, bununla bir düve aldı. Büyüyüp inek olan hayvanın sütünü ve sütünden yaptığı, yoğurt ve peyniri satarak hem aile ekonomisine yardımcı olan, hem de kredisinin göre ödemesini yapan Gökçe, her yıl doğan buzağıları sayesinde de inek sayısını artırdı.