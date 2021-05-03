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Aksaray'da bir düve ile başladı 11 yılda çiftlik kurdu! Şimdi makineyle üretime başladı

Aksaray'da bir düve ile başladı 11 yılda çiftlik kurdu! Şimdi makineyle üretime başladı

AKSARAY'da Hatice Gökçe (51), bir düve ile başladığı işte zamanla hayvan sayısını artırdı. Eşinin de desteğini arkasına alan Gökçe, büyükbaş hayvancılıkla kalmayıp bu yıl kuluçka makinesiyle civciv üretmeye başladı.

Aksaray'da bir düve ile başladı 11 yılda çiftlik kurdu! Şimdi makineyle üretime başladı

Kent merkezinde oturan Hatice- ve Ramazan Gökçe (53) çifti, 11 yıl önce köylerine geri döndü. Hatice Gökçe, o yıl Türkiye Gramen Mikro Finans Programı tarafından uygulanan 'Mikro kredi' projesine başvurdu. 

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Aksaray'da bir düve ile başladı 11 yılda çiftlik kurdu! Şimdi makineyle üretime başladı

 Başvuru sonrası bin lira kredi alan Hatice Gökçe, bununla bir düve aldı. Büyüyüp inek olan hayvanın sütünü ve sütünden yaptığı, yoğurt ve peyniri satarak hem aile ekonomisine yardımcı olan, hem de kredisinin göre ödemesini yapan Gökçe, her yıl doğan buzağıları sayesinde de inek sayısını artırdı.

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Aksaray'da bir düve ile başladı 11 yılda çiftlik kurdu! Şimdi makineyle üretime başladı

 Şu an 12 ineği bulunan Gökçe, bu kez de 6 bin liralık 'mikro kredi' alıp, civciv üretmeye başladı.

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Aksaray'da bir düve ile başladı 11 yılda çiftlik kurdu! Şimdi makineyle üretime başladı

Kadınlara girişimci olmaları çağrısında bulunup, tavsiyeler veren Hatice Gökçe, şunları söyledi: 'Ben hiçbir zaman eşim, bana para versin diye düşünmedim. Ben makine örgüsü, yorgan dikimi gibi şeyler yaparak ev ekonomisine katkıda bulundum. 

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