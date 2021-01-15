Aksaray'da almak isteyen 6 ay bekliyor fiyatı dudak uçuklattı! Araba parasına vermedi

Aksaray bölgesinde, yöresel olarak sarkık olan dudağa 'malaklı' dendiği için bu köpekler de 'Aksaray malaklısı' olarak adlandırılıyor. 80- 120 kilo ağırlığında olan köpeklerin yerden omuz yüksekliği 90 santimetreye kadar ulaşıyor, 2 ayağının üstünde durduğunda ise 1 metre 70 santimetreye kadar yüksekliyor.