Aksaray'da akşam saatlerinde ortadan kaybolan 2 çocuğun cansız bedenleri gölette bulundu
AKSARAY'ın Ortaköy ilçesinde, akşam saatlerinde gezmek için evlerinden çıkan Muhammet Sevim (14) ile aynı yaştaki arkadaşı Ahmet Bektik'ten acı haber geldi. İki çocuğun cesedi gölette bulundu...
Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Gökler köyünde oturan Muhammet Sevim ve arkadaşı Ahmet Bektik, saat 17.00 sıralarında gezmek için evden ayrıldı. İki çocuğun eve dönmemesi üzerine aileleri köy ve çevresinde arama başlattı.
Yapılan arama çalışması sonucu Muhammet Sevim'e ait bisiklet köydeki Bozkır Baraj Göleti kenarına yaklaşık 150 metre, kıyafetleri ise 5 metre ileride bulundu.
İki çocuğun gölete girmiş olabileceği ihtimali üzerine jandarma, UMKE ve AFAD ekiplerine haber verildi. AFAD'a bağlı dalgıçlar su altında, jandarma ve köylüler de barajın çevresindeki arazide iki çocuğun bulunması için arama çalışması başlattı.
İki çocuğun ailesi baraj kenarında, oğullarından gelecek iyi haberi bekledi. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da olay yerine gelip, incelemelerde bulundu.