Aksaray'da 62 yaşındaki turizmcinin kar sevinci! Şortla 'kar banyosu' yaptı

Soğuk duş tavsiyesi: Kar yığınının içine giren Yüksel, "Soğuk su insan vücuduna çok faydalı. Yaz kış benim için fark etmez, her gün soğuk suyla duş alırım. Soğuk suyla duş alınca sinir stresim azalıyor ve uzmanlara göre de yaşlanmaya çok büyük faydası var." dedi.