Aksaray şehidine veda etti 6 aylık çocuk babasız kaldı
İdlib'de Esad Rejimi tarafından yapılan hain saldırıda şehit düşen askerlerimizden Piyade Uzman Onbaşı Kadir Yıldız için memleketinde cenaze töreni düzenlendi.
Rejim unsurlarınca İdlib'de gerçekleştirilen yoğun topçu ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Kadir Yıldız, memleketi Aksaray'da defnedildi.Şehit Yıldız'ın Türk bayrağına sarılı naaşının uçakla getirildiği Nevşehir Kapadokya Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.
Şehidin bazı yakınlarını ise protokol üyeleri teselli etmeye çalıştı
Cenaze, daha sonra kara yoluyla Paşacık Mahallesi'ndeki babaevine getirilerek, helallik alındı. Burada şehidin yakınları, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Helallik alınmasının ardından şehit Yıldız'ın naaşı, Ulu Cami'ye getirildi. Burada şehidin eşi Türkan ve babası Atay Yıldız ile kardeşlerinin güçlükle ayakta durabildiği görüldü. Şehidin bazı yakınlarını ise protokol üyeleri teselli etmeye çalıştı.
Hakkını helal et şehit kardeşim
Şehidin ağabeyi Hacı Yıldız, tabuta sarılıp "Hakkını helal et şehit kardeşim" diyerek asker selamı verdi.
6 aylık kızından şehit babaya veda
Şehidin 6 aylık kızı Ebrar Yaren Yıldız, dedesi Atay Yıldız tarafından Türk bayrağına sarılı tabutun üzerine bırakıldı. İl Müftüsü Cemalettin Bal'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından, şehit Yıldız'ın naaşı, Aksaray Şehitliğine defnedildi.