Aksaray şehidine veda etti 6 aylık çocuk babasız kaldı

Şehidin bazı yakınlarını ise protokol üyeleri teselli etmeye çalıştı

Cenaze, daha sonra kara yoluyla Paşacık Mahallesi'ndeki babaevine getirilerek, helallik alındı. Burada şehidin yakınları, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Helallik alınmasının ardından şehit Yıldız'ın naaşı, Ulu Cami'ye getirildi. Burada şehidin eşi Türkan ve babası Atay Yıldız ile kardeşlerinin güçlükle ayakta durabildiği görüldü. Şehidin bazı yakınlarını ise protokol üyeleri teselli etmeye çalıştı.