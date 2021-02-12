Akrep Survivor hüsrana uğradı Alev Alev çakıldı! İşte reyting zirvesinin sahibi

Survivor yeni sezona düşük reytingler ile başlarken dün akşam hüsrana uğradı. Ödül oyunu ve Anlat Bakalım'ın oynandığı bölümde hiç beklenmedik bir reyting sonucu ortaya çıktı. Total reytinglerde Survivor ilk 10'a girmeyi başaramadı.