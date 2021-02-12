Akrep Survivor hüsrana uğradı Alev Alev çakıldı! İşte reyting zirvesinin sahibi
11 Şubat 2021 reyting sonuçları Survivor ve Akrep'i hüsrana uğrattı. Alev Alev ise aldığı reytingle büyük şok yaşadı. Zirvenin sahibi ise herkesi şaşırttı.
İlk bölümlerinde büyük ses getiren Alev Alev son haftalarda yükselişini kaybetti. 14 bölümüyle dün akşam seyirciyle buluşan Alev Alev'de İskender masum olduğunu Rüya'ya kanıtlamak için harekete geçmesi reytinglere olumlu yönde yansımadı. Geçen haftaya göre Alev Alev düşüşünü sürdürdü.
Survivor yeni sezona düşük reytingler ile başlarken dün akşam hüsrana uğradı. Ödül oyunu ve Anlat Bakalım'ın oynandığı bölümde hiç beklenmedik bir reyting sonucu ortaya çıktı. Total reytinglerde Survivor ilk 10'a girmeyi başaramadı.
Düşük reytingler sonrası gün değişikliğine giden Akrep dizisi yeni gününde de 2 haftadır listeye girmeyi başaramadı. Güçlü kadrosuna rağmen Akrep seyirciyi ekran başında tutamıyor.
İşte perşembe günü reytingleri...
10 - Ana Haber (Show TV)