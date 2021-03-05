Akrep Survivor çakıldı Mucize Doktor Alev Alev'e büyük şok! Zirve bakın kimin
4 Mart 2021'in reyting sonuçlarında Akrep, Survivor, Alev Alev ve Mucize Doktor umduğunu bulamadı. Zirvenin sahibi ise şaşırttı.
Cinayete kurban giden Adil'in başına gelenleri hazmedemeyip normal yaşantısına adapte olabilmek ve kafasını meşgul eden soru yığınından kurtulabilmek noktasında güçlük çeken Ali'nin damga vurduğu Mucize Doktor, dün akşamki bölümüyle reyting sonuçlarında zirveye yerleşemedi.
Konusu ve güçlü kadrosuyla dikkat çeken Akrep reytinglerde haftalardır umduğu başarıyı elde edemedi. Akrep dün akşamki bölümüyle bu hafta da ilk 10'a girmeyi başaramadı.
Güneş'in geçici velayetinin Cemre'ye verilmesiyle birlikte, Yedikule'de kara bulutlar dağılmaya başladığı Alev Alev'in son bölümünde heyecan dorukta olsa da reytinglerde sevilen dizi çakıldı.
Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler takımı yeni bir ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Kazanan takımın patates püresi ve patlıcanlı köfte yediği dün akşamki bölümde Survivor, reytinglerde hüsrana uğradı.
İşte perşembe günü reyting sonuçları...