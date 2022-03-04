Akrep Nalan vefat etti Füsun Nalan Açın kimdir Akrep Nalan'ın ölüm nedeni ne
Akrep Nalan ölüm haberi sanat dünyasını yasa boğdu. Bodrum'da yaşayan Füsun Nalan Açın geçen aylarda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. İşte Akrep Nalan'ın ölüm nedeni...
Şarkılarıyla ve oyunculuğula başarılı işlere imza atan Akrep Nalan Bodrum'da hayatını kaybetti. Akrep Nalan'ın ölüm haberi sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu. Geçtiğimiz aylarda geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırılan Akrep Nalan'ın ölüm nedeni merak ediliyor... Bir süredir ekranlardan uzak olan Akrep Nalan'ın ölüm haberini ise MENAJERİ Özgür Aras, sosyal medya hesabından duyurdu.
Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Akrep Nalan lakaplı sanatçı Füsun Nalan Açın (67) hayatını kaybetti.
Akrep Nalan'ın ölüm nedeni: Son olarak Hayat Bilgisi dizisindeki Fidan öğretmen rolüyle ekranlarda karşımıza çıkan Akrep Nalan'ın vefat haberi sosyal medyada sevenlerini üzdü. Menajeri Aras, Akrep Nalan'ın nefes darlığı nedeniyle Bodrum'da hayatını kaybettiğini açıkladı.
Akrep Nalan kimdir: 26 Nisan 1954 tarihinde Vasfi ve Hasibe Açın'ın tek çocuğu olarak Ankara, Yenimahalle'de doğdu. Ankara'da Bahçelievler Alparslan İlkokulu'nda, ortaokulu Adana Kız Lisesi ve Uşak Ticaret Lisesi'nde tamamladı. 1972-1980 yılları arasında Şaban Karamancı Demir Çekme Fabrikası, Ahmet Karamancı Oksijen Fabrikası ve İnterfarma A.Ş.'de muhasebeci olarak çalıştı. Bu yıllarda Ankara Sanatevi'nde tiyatro çalışmaları yaptı. Hamdi Ortadirek isimli müzikli orta oyununda Erol Demiröz, Savaş Yurttaş, Selçuk Uluergüven ve Şener Kökkaya ile aynı sahneyi paylaştı. Tiyatro ile birlikte barmaidlik yapmaya başladı.