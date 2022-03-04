Akrep Nalan 67 yaşında öldü eşi yoktu cenazesinin peşinden köpeği gitti

Şarkılarıyla ve oyunculuğuyla başarılı işlere imza atan Akrep Nalan Bodrum'da hayatını kaybetti. Akrep Nalan'ın ölüm haberi sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu. Geçtiğimiz aylarda geçirdiği rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırılan Akrep Nalan'ın ölüm nedeni merak ediliyor... Bir süredir ekranlardan uzak olan Akrep Nalan'ın ölüm haberini ise menajeri Özgür Aras, sosyal medya hesabından duyurdu.