Akrep Alev Alev ve Survivor'a büyük şok! Zirve bakın hangi dizinin oldu
4 Ocak Perşembe gününün reytingleri Akrep, Alev Alev dizilerini ve Survivor yarışmasını hüsrana uğrattı.
Fransız dizisi Le Bazar de la Charité'den uyarlanan Alev Alev 13 bölümdür reytinglerde zirveyi göremedi. Farklı dünyalardan gelen üç kadının hayatları bir yangınla birbirine bağlanmasını anlatan Alev Alev dün akşamki reytinglerde adeta çakıldı.
9 Ocak'ta yeni sezonuyla ekranlara gelen Survivor 2021 Ünlüler ve Gönüllüler reytinglerde umduğu sonuçlara bir türlü yaklaşamadı. 20 bölümü geride bırakan program zirveyi görmekte zorlanıyor. Perşembe akşamı Survivor güçlü diziler karşısında hüsrana uğradı.
Kadrosunda Demet Akbağ, Evrim Alasya, Bekir Aksoy, Yusuf Çim gibi isimlerin bulunduğu Akrep, 9 bölümdür istediği reyting başarısına bir türlü kavuşamadı. Gün değişikliği yapılan dizi dün akşamda reytingde yine ilk 10'a girmeyi başaramadı.
İşte perşembe günü reytingleri...
10 - Ana Haber (Show TV)