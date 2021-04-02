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Akrep Alev Alev Mucize Doktor Survivor'a şok! Bir Zamanlar Kıbrıs ne yaptı işte reyting sonuçları

Akrep Alev Alev Mucize Doktor Survivor'a şok! Bir Zamanlar Kıbrıs ne yaptı işte reyting sonuçları

1 Nisan 2021'in reyting sonuçları Alev Alev, Akrep, Survivor ve Mucize Doktor'u hüsrana uğrattı. TRT 1'in yeni dizisi Bir Zamanlar Kıbrıs ise listeye dikkat çeken bir giriş yaptı.

Akrep Alev Alev Mucize Doktor Survivor'a şok! Bir Zamanlar Kıbrıs ne yaptı işte reyting sonuçları

Konusu ve güçlü kadrosuyla dikkat çeken Akrep reytinglerde haftalardır umduğu başarıyı elde edemedi. Akrep dün akşamki bölümüyle bu hafta da ilk 10'a girmeyi başaramadı.

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Akrep Alev Alev Mucize Doktor Survivor'a şok! Bir Zamanlar Kıbrıs ne yaptı işte reyting sonuçları

Her hafta perşembe akşamları yapılan kaptanlık oylamasında heyecan yine arttı. Ödül oyunu öncesinde takım kaptanlığı için ünlüler ve gönüllüler oylarını kullandığı Survivor'un son bölümü reytinglerde dibe çakıldı.

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Akrep Alev Alev Mucize Doktor Survivor'a şok! Bir Zamanlar Kıbrıs ne yaptı işte reyting sonuçları

Cemre ve Ozan'ın öpüşmesinin ardından Çelebi'nin gizlice kurduğu plan, Ozan'ın köşeye sıkışmasına yol açtığı Alev Alev'in son bölümü reytinglerde hüsrana uğradı. Seyirciyi ekrana kilitlemeyen dizi düşüşünü sürdürüyor. 

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Akrep Alev Alev Mucize Doktor Survivor'a şok! Bir Zamanlar Kıbrıs ne yaptı işte reyting sonuçları

Bir daha cerrahlık yapamayacağı gerçeğiyle yüzleşen Ferman'ın damga vurduğu Mucize Doktor reytinglerde zirve yarışından koptu. 

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