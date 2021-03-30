Akraba ziyaretinde cinsel istismara uğradı! Mağdur kızı beraat korkuttu 'Dayı yapma...'

"Ben suçluymuşum gibi alkışladılar"

Olaydan sonra psikolojik tedavi gördüğünü, M.S.'nin beraat etmesiyle de yıkıldığını belirten H.K., "Günlerce psikolojim bozuktu. Sürekli ağlıyordum. Duruşma salonundayken sürekli Allah'a yalvarıyordum, tutuklansın, diye. Beraat kararı verildi. Sanığın ailesi, kararı alkışladığında çok daha kötü oldum. Sanki ben suçluymuşum gibi alkışladılar." dedi.