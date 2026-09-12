AKOM'dan uyarılar peş peşe geldi: Sıcaklık birden düşecek sağanak geliyor...
Sıcak yaz günleri etkisini yitirmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet Koordinasyon Merkezi, Türkiye genelinde etkili olması beklenen sağanak için uyardı. Sıcaklık hissedilir derecede azalarak yerini serin havaya bırakacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere ülke genelinde sıcak hava etkisini yitirecek.
Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
PAZAR GÜNÜ İTİBARIYLA YAĞIŞLAR BAŞLIYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı 5 günlük hava tahmin haritalarına göre, cumartesi günü yurt genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olurken, pazar günü itibarıyla batı kesimlerden başlayarak yeni bir yağışlı sistem ülkeye giriş yapacak.
Pazar günü Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında başlayacak olan gök gürültülü sağanak yağışlar, pazartesi günü Marmara ve Batı Karadeniz genelinde etki alanını genişletecek.
AKOM'DAN UYARI GELDİ
Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan değerlendirmelerde ise kuzeyden gelen serin hava dalgasına ve rüzgara dikkat çekildi.
Bölge genelinde poyrazın saatte 10 ila 40 kilometre hızla sert ve aralıklarla kuvvetlice eseceği, poyrazla taşınan serin havanın etkisiyle gündüz saatlerinde 28-30 derece civarında seyreden termometrelerin gece ve sabah erken saatlerde 20 derecenin altına gerileyerek hissedilir bir serinlik oluşturacağı bildirildi.
AKOM raporunda, İstanbul ve çevresinde pazar günü yerel yağmurlarla başlayacak yağışlı havanın özellikle pazartesi ve çarşamba günleri gök gürültülü sağanak yağışa dönüşeceği, pazartesi günü m2'ye 15 kilograma kadar yağış düşebileceği vurgulandı.
Hafta ortasına kadar aralıklarla sürecek sağanak yağışlar ve sert esen rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı yetkililer tedbirli olunması gerektiğini hatırlattı.