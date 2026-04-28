AKOM'dan uyarı! Perşembe günü megakenti etkisi altına alacak
Nisan ayının sonuna gelindi ancak yağışlı hava megakenti terk etmiyor. Afet İşleri ve Risk Risk Yönetimi Daire Başkanlığı (AKOM), perşembe gününü işaret ederek yağış uyarısı yaptı.
AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul’da hafta ortasına kadar güneşli hava etkisini sürdürecek. Çarşamba gününe kadar kent genelinde hava sıcaklıklarının 16-19°C aralığında seyretmesi ve bahar değerlerinde olması bekleniyor.
SOĞUK HAVA VE YAĞIŞ GELİYOR
Perşembe gününden itibaren İstanbul’da soğuk hava ve yağışlı sistemin yeniden etkili olacağını duyuruldu. Bu değişimle birlikte hava koşullarında ani bir dönüş yaşanacağı belirtildi.
AKOM hava durumu değerlendirmesine göre yeni sistemle birlikte sıcaklıkların 3-5°C birden azalacağı öngörülüyor.Bu düşüşle birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinin altına gerilemesi bekleniyor.
AKOM: SICAKLIK MEVSİM NORMALİ ALTINA İNECEK
AKOM açıklamasında şu ifadelere yer verildi: