AKOM’dan kuvvetli sağanak ve fırtına alarmı! İstanbul’da gökyüzü deliniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), kentte bugün gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını duyurarak metrekare başına 20 ila 40 kilogram yağış beklendiğini bildirdi, ayrıca gece saatlerinde hava sıcaklığının 16 dereceye kadar gerileyeceğini tahmin etti.

AKOM’un raporuna göre, İstanbul’da sabah saatlerinde 21 derece olan sıcaklığın öğle saatlerinde 20, akşam 18, gece ise 16 dereceye gerilemesi bekleniyor. Nem oranının yüzde 75-95 arasında seyredeceği öngörülürken, Karayel ve Poyraz’dan kuvvetli rüzgârın 15-45 km/s hızla esmesi tahmin edildi.

Kentte gün boyunca gök gürültülü sağanak beklenirken yağış miktarının 20-40 kilogram arasında olacağı belirtildi. Deniz suyu sıcaklığının ise 22 derece olacağı kaydedildi.

YAĞIŞ YARIN GECEYE KADAR SÜRECEK

AKOM, serin ve yağışlı havanın yarın gece saatlerine kadar bölgede etkisini sürdürmesinin beklendiğini açıkladı. Rüzgârın kuzeyli yönlerden aralıklarla 30-60 km/s hızla fırtına şeklinde esmesi öngörüldü.

Sıcaklıkların 6-8 derece birden azalarak mevsim normallerinin altına gerilemesi beklenirken, İstanbul genelinde aralıklarla kuvvetli sağanak ve yer yer 60-100 kg/m² çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin edildi.

ÇARŞAMBA KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

Haftalık tahmin raporuna göre, 23 Eylül Çarşamba günü kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sıcaklığın en düşük 14, en yüksek 19 derece olması, yağış miktarının ise 30-60 kilogram arasında gerçekleşmesi öngörülüyor.

24 Eylül Perşembe günü parçalı ve az bulutlu, 25 Eylül Cuma günü ise parçalı bulutlu hava tahmin ediliyor. Her iki gün için de yağış beklenmiyor.

26 Eylül Cumartesi günü gök gürültülü sağanak ve 10-20 kilogram arasında yağış, 27 Eylül Pazar günü ise kuvvetli gök gürültülü sağanak ve 20-50 kilogram arasında yağış bekleniyor. 28 Eylül Pazartesi günü de çok bulutlu ve hafif yağmurlu havayla birlikte 2-5 kilogram arasında yağış öngörülüyor.