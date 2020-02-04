AKOM’dan İstanbullulara son dakika kar uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM verilerine göre yarın (çarşamba) akşam saatlerinden itibaren İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava etkili olacak.