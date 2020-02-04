AKOM’dan İstanbullulara son dakika kar uyarısı geldi
İSTANBUL’a beklenen kar geliyor. AKOM’dan İstanbullulara son dakika uyarısı geldi. Perşembe gününden itibaren 3 gün boyunca kar, soğuk ve fırtına geliyor.
İSTANBUL’a beklenen karın Perşembe günü yağacağı açıklandı. İstanbul’un 6 Şubat Perşembe gününden itibaren soğuk, kar yağışlı ve fırtınalı bir havanın etkisine girmesi bekleniyor. Yetkililer, 3 gün süreceği tahmin edilen yağışlı hava boyunca sürücü ve yayaları don ve buzlanmaya karşı uyardı.
İstanbul'da mevsim normalleri üzerinde (14-17 derece) seyreden hava sıcaklıklarının yarın da devam edeceği tahmin ediliyor. Ancak yarından sonra İstanbul üç gün boyunca soğuk, kar ve fırtınanın etkisi altında olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM verilerine göre yarın (çarşamba) akşam saatlerinden itibaren İstanbul başta olmak üzere yurdun tamamına yakın bölümünde Sibirya kökenli soğuk ve yağışlı hava etkili olacak.
Meteoroloji ve AKOM’dan yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının 8-12 derece birden azalarak kar değerlerine gerileyeceği hesaplanıyor.