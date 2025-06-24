AKOM'dan İstanbul'a kritik uyarı! Bu saatlere çok dikkat edin
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünden itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin 9 derece üzerinde olacağını açıklamıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da kentte sıcak hava nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), sosyal medya hesabından kentte beklenen hava durumuna ilişkin açıklamada bulundu.
Yapılan açıklamada İstanbul'un farklı bölgelerinde sıcaklıkların 37 dereceye kadar yükseleceğini bildirildi.
AKOM tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Çarşamba gününden cuma gününe kadar süreceği öngörülen sıcak hava dalgası nedeniyle, İstanbul'un farklı bölgelerinde sıcaklıkların 34-37 C aralığına kadar yükseleceği beklenmektedir.
Tehlikeli sıcaklıkların etkili olacağı bu günler, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ila 16.00 saatleri arası güneş çarpması açısından en riskli zamanlardır."