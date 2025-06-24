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AKOM'dan İstanbul'a kritik uyarı! Bu saatlere çok dikkat edin

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AKOM'dan İstanbul'a kritik uyarı! Bu saatlere çok dikkat edin

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugünden itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin 9 derece üzerinde olacağını açıklamıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da kentte sıcak hava nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

AKOM'dan İstanbul'a kritik uyarı! Bu saatlere çok dikkat edin - Resim: 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM),  sosyal medya hesabından kentte beklenen hava durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

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AKOM'dan İstanbul'a kritik uyarı! Bu saatlere çok dikkat edin - Resim: 2

Yapılan açıklamada İstanbul'un farklı bölgelerinde sıcaklıkların 37 dereceye kadar yükseleceğini bildirildi. 

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AKOM'dan İstanbul'a kritik uyarı! Bu saatlere çok dikkat edin - Resim: 3

AKOM tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çarşamba gününden cuma gününe kadar süreceği öngörülen sıcak hava dalgası nedeniyle, İstanbul'un farklı bölgelerinde sıcaklıkların 34-37 C aralığına kadar yükseleceği beklenmektedir.

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AKOM'dan İstanbul'a kritik uyarı! Bu saatlere çok dikkat edin - Resim: 4

Tehlikeli sıcaklıkların etkili olacağı bu günler, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ila 16.00 saatleri arası güneş çarpması açısından en riskli zamanlardır."

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