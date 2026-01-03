AKOM'dan İstanbul için uyarı! Seferler peş peşe iptal ediliyor
İstanbul'da bugün öğle saatlerinden itibaren lodos fırtınası bekleniyor. Fırtına nedeni ile pek çok sefer iptal edildi. AKOM'dan da bir açıklama geldi. Öte yandan sıcaklıkların hissedilir derecede yükselmesi bekleniyor.
AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olan soğuk ve kar yağışlı hava, yerini ılık bir havaya bırakacak.
Lodos yönlü rüzgarların etkisiyle sıcaklıkların hafta sonu 13 ila 16 derece civarına yükselmesi bekleniyor.
Bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgarın aralıklarla fırtına, kısa süreli hamlelerle saatte 50 ila 80 kilometre hızla kuvvetli fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Pazar günü saat 22.00'ye kadar sürmesi öngörülen lodos fırtınası nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.