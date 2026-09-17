AKOM’dan İstanbul için sağanak uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Kentte bugün ve cuma günü aralıklı yağış beklenirken, hafta sonunda yağışın etkisini kaybetmesi öngörüldü. Yeni haftayla birlikte sıcaklıkların önce 28 dereceye kadar çıkacağı, ardından 21 dereceye kadar gerileyeceği tahmin edildi.

AKOM’un raporuna göre İstanbul’da sabah saatlerinde yağışlı hava etkili olacak. Sabah 17 derece olarak ölçülen sıcaklığın öğle saatlerinde 25 dereceye çıkması, akşam 18, gece ise 17 derece olması bekleniyor.

Kentte nem oranının yüzde 50 ile 85 arasında değişeceği tahmin edilirken, rüzgârın Poyrazdan orta kuvvette, saatte 10-25 kilometre hızla eseceği belirtildi. Günlük yağış miktarının metrekare başına 2 ila 5 kilogram arasında olacağı, deniz suyu sıcaklığının ise 22 derece seviyesinde bulunacağı bildirildi.

HAFTA SONUNA KADAR ARALIKLI SAĞANAK BEKLENİYOR

AKOM’un değerlendirmesinde, hafta sonuna kadar havada parçalı bulutlu bir gökyüzüyle birlikte aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanmasının beklendiği belirtildi.

Kuzeyli, Poyraz yönlerden zaman zaman kuvvetli esecek rüzgâr ve kapalı gökyüzü nedeniyle sıcaklıkların 22-24 derece aralığında, mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edildi.

CUMA GÜNÜ DE YAĞMUR VAR

Haftalık tahmin raporuna göre 18 Eylül Cuma günü İstanbul’da parçalı bulutlu ve aralıklı yağmurlu hava bekleniyor. Sıcaklığın en düşük 18, en yüksek 24 derece olması öngörülürken, yağış miktarının metrekare başına 2-5 kilogram arasında olacağı tahmin edildi.

19 Eylül Cumartesi günü yağış beklenmiyor. Havanın az bulutlu ve açık, sıcaklığın 18-26 derece arasında olması bekleniyor.

20 Eylül Pazar günü de yağış öngörülmezken, parçalı ve az bulutlu havayla birlikte sıcaklığın 18 ila 27 derece arasında değişeceği tahmin edildi.

PAZARTESİ 28 DERECE, SALI 22 DERECE

21 Eylül Pazartesi günü İstanbul’da parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Yağış tahmini bulunmazken, sıcaklığın en düşük 18, en yüksek 28 derece olması öngörüldü.

22 Eylül Salı günü ise hava yeniden değişecek. Çok bulutlu ve sağanak yağmurlu havanın etkili olması, sıcaklığın 14-22 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Yağış miktarının metrekare başına 5-12 kilogram arasında olacağı tahmin edildi.

23 Eylül Çarşamba günü de yağış sürecek. Çok bulutlu ve hafif yağmurlu hava beklenirken sıcaklığın en düşük 14, en yüksek 21 derece olacağı, yağış miktarının ise metrekare başına 2-5 kilogram arasında gerçekleşeceği tahmin edildi.