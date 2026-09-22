AKOM'dan İstanbul için peş peşe uyarı geldi! Çok fena vuracak Türkiye'de sıcak havalar yerini yağışlı günlere bıraktı.. AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, bugün itibarıyla İstanbul'da şiddetli yağışlar başlayacak ve buna bağlı olarak sıcaklıklar düşecek.

Muhammet Çolak