AKOM Uyardı! İstanbul'a kar için saat verildi

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul ile Marmara Bölgesi genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürürken, özellikle kuzeyden saatte 40 ila 70 kilometre hızla esen ve zaman zaman fırtına şeklinde hissedilen poyrazın, öğle saatlerinden itibaren gücünü kaybetmesi bekleniyor.