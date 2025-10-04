AKOM ve Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! 3 Kente dikkat...

Yağışların, bu akşam saatlerinde Muğla’nın doğusu ve Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Ege, Akdeniz’in iç kesimleri ve İç Anadolu’nun güneyinde zaman zaman saatte 40–60 km hızla eseceği tahmin ediliyor.