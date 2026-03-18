AKOM uyardı: Balkanlardan gelen soğuk havaya dikkat!

AKOM uyardı: Balkanlardan gelen soğuk havaya dikkat!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) bugünden itibaren Balkanlardan gelecek soğuk hava dalgası nedeniyle yağışların etkili olacağını duyurdu.

AKOM’un açıklamasına göre bugün (18 Mart) Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı hava İstanbul’da etkili olacak.

Ramazan Bayramı boyunca sıcaklıkların 10 derecelerin altında seyretmesi bekleniyor.

İstanbul Valiliği de bayramda beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarını şunlar olduğunu belirtti:

19 Mart Perşembe 7 ila 11 derece
20 Mart Cuma: 6 ila 11 derece
21 Mart Cumartesi: 7 ila 13 derece
22 Mart Pazar: 6 ila 11 derece

