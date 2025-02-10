AKOM saati duyurdu kar için geri sayım başladı! 50 il listede, istanbul en başta!
Türkiye genelinde hakim olan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar kendini iyiden iyiye göstermeye başladı. İstanbul'da hafta sonunun gelişiyle kar yerini sağanak yağışa bıraktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) İstanbullulara yeni bir kar uyarısında bulundu. Megakent yeni haftaya yine kar yağışıyla başlayacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporunu yayımladı. Yurt genelinde yoğun kar yağışlı ve dondurucu soğuklar etkisini sürdürürken uyarılar da peş peşe geldi. Meteoroloji'den alınan verilere göre; yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat, Artvin, Balıkesir çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale ve Hakkari'nin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre, yurdun büyük kısmında kar yağışı etkili olacak. Çarşamba günü başlayacak olan kar yağışı tam 50 ilde etkisini gösterecek. İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 50 il için uzman isimler de peş peşe uyarılarda bulundu. İşte çarşamba günü beyaza bürünecek iller...