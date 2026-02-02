AKOM saat verdi yeni uyarı geçti! İstanbul'a kar geliyor, bu ilçeler listede

SICAKLIKLAR ANİDEN DÜŞECEK

AKOM yaptığı açıklamada, Marmara Bölgesi'ne giriş yapacak olan soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların 2-4 derece azalarak kar değerlerine gerileyeceğini duyurdu. Bahar seviyesine yükselen sıcaklıklar 1 dereceye kadar düşecek. Yapılan açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde görülen soğuk ve yağışlı havanın, salı sabah saatlerine kadar bölgemizde etkili olmaya devam edeceği; hafta ortasından (çarşamba) itibarıyla sıcaklıkların yeniden artarak 15°C’ler civarına yükseleceği öngörülüyor." ifadelerine yer verildi.