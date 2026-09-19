AKOM paylaştı: Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak?

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'un paylaştığı haftalık verilere göre, İstanbul genelinde hafta sonu yağışsız ve sakin bir hava hakim olurken, önümüzdeki hafta başı itibarıyla özellikle salı ve çarşamba günleri sağanak yağışların etkisini göstereceği tahmin ediliyor.

AKOM’un tahminine göre, İstanbul’da bugün parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Sıcaklığın sabah 20, öğle saatlerinde 26, akşam 24, gece ise 20 derece civarında seyretmesi bekleniyor.

Kentte nem oranının yüzde 45 ile 80 arasında değişeceği, poyrazın saatte 10-20 kilometre hızla hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği belirtildi. Bugün yağış beklenmezken deniz suyu sıcaklığı 22 derece olarak ölçüldü.

AKOM, hafta sonunda yağış beklenmediğini, gün içinde 26-28 derece aralığında seyreden sıcaklıkların akşam ve gece saatlerinde 16 dereceye kadar gerileyebileceğini bildirdi.

YAĞMUR SALI GÜNÜ GELİYOR

Haftalık tahmine göre 20 Eylül Pazar ve 21 Eylül Pazartesi günü İstanbul’da parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak, yağış beklenmeyecek.

22 Eylül Salı günü havanın parçalı bulutlu ve aralıklı yağmurlu olması, yağış miktarının 1-5 kilogram arasında gerçekleşmesi bekleniyor. Sıcaklıkların 16 ile 23 derece arasında seyredeceği tahmin edildi.

23 Eylül Çarşamba günü ise çok bulutlu ve sağanak yağmurlu hava bekleniyor. Yağış miktarının 3-7 kilogram arasında olacağı, sıcaklığın 15-22 derece aralığında kalacağı öngörüldü.

AKOM’un tahminine göre 24 Eylül Perşembe ve 25 Eylül Cuma günü yağış beklenmiyor. Perşembe günü sıcaklığın 18-22, cuma günü ise 19-24 derece arasında seyretmesi bekleniyor.