BIST 12.201
DOLAR 43,13
EURO 50,22
ALTIN 6.251,35
AKOM kar yağışı için tarih verdi: İstanbul'da sıcaklık 10 derece birden düşecek

AKOM kar yağışı için tarih verdi: İstanbul'da sıcaklık 10 derece birden düşecek

AKOM, İstanbul'da beklenen kuvvetli fırtına, gök gürültülü sağanak ve kar yağışına karşı vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulundu. Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren ise yer yer kuvvetli kar yağışının etkili olması bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde etkisini tekrardan artıran rüzgarın cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren fırtınaya dönüşeceği öngörülüyor.

Gece saatlerinden itibaren ise kısa süreli hamlelerle saatte 60 ila 90 kilometre arasında kuvvetli fırtına şeklinde esecek rüzgara sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişlerinin eşlik etmesi bekleniyor.

PAZAR GÜNÜ KAR GELİYOR

Fırtına ve kuvvetli sağanağın ardından pazar günü öğle saatlerinden itibaren sıcaklıkların 8 ila 10 derece birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği tahmin ediliyor.

Çarşamba sabah saatlerine kadar sıcaklıkların -1 ila 4 dereceler aralığında seyredeceği, pazar akşamından itibaren karla karışık yağmur ve yüksek bölgelerde kar, pazartesi günü ilk saatlerden itibaren ise yer yer kuvvetli kar yağışının etkili olması öngörülüyor.

AKOM'dan ağaç ve direk devrilmesi, çatı ve tabela uçması, baca gazı zehirlenmesi, ulaşımında aksamalar, yollarda göllenme, su baskınları, kıyı seli ve buzlanma olaylarına karşı vatandaşların tedbirli ve hazırlıklı olması uyarısında bulunuldu.

