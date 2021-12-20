AKOM İstanbul için saat verdi! Kar başlıyor saatlik tahmin
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından sıcaklık hissedilir derecede düşerken yurdun birçok bölgesinde de kar yağışı etkili oldu ve olmaya da devam ediyor. Son olarak İstanbul için bir açıklama geldi ve AKOM saat vererek uyardı. İşte yapılan son hava durumu açıklaması...
Ve İstanbul'da beklenen kar yağışı başlıyor. AKOM'dan gelen son dakika bilgisine göre, kar yağışı bu gece saat 22.00'dan itibaren başlayacak.
İstanbul'da soğuk hava cuma akşamına kadar etkisini devam ettirecek. AKOM vatandaşları soğuk ve yağışlı havalara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.
İBB Sözcüsü Murat Ongun da İstanbul'da bu gece 22.00'dan itibaren karla karışık yağışlı havanın etkisini göstereceğini duyurdu.
Murat Ongun’un sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle: “AKOM’a göre karla karışık yağışlı hava bu gece 22.00’den itibaren İstanbul’da etkisini gösterecek ve soğuk hava cuma gününe kadar devam edecek.