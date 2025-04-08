AKOM duyurdu tarih verdi! İstanbul'a kar geliyor

AKOM'un verilerine göre; Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan soğuk hava dalgası, İstanbul'a kar yağışını getiriyor. Kentte sıcaklıkların 10 dereceye kadar düşmesi ve yer yer gök gürültülü sağanağın ardından kar yağışının görülmesi bekleniyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul için haftalık hava tahmin raporunu açıkladı. AKOM, İstanbul'da Balkan soğuklarının etkili olacağı, sıcaklıkların 10 dereceye kadar düşeceği ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışın ardından kar yağışının görüleceğini bildirdi.

HAFTALIK HAVA TAHMİNİ

Yarından itibaren sıcaklıklarda hissedilir derecede bir düşüş bekleniyor. Perşembe günü hafif yağmurla gelen yağışlı hava kütlesi, cuma günü karla karışık yağmur ve cumartesi günü ise aralıklı sağanak yağış bırakacak. Bugün en yüksek sıcaklık 11 derece, gece ise 5 dereceye kadar düşecek. Yarın sıcaklıkların en yüksek 9, en düşük ise 3 derece olması bekleniyor. Perşembe günü en yüksek sıcaklık 11, en düşük 4, cuma günü ise 6 en düşük 2 derece olacak. Cumartesi günü sıcaklıklar 8 dereceye kadar yükselecek. Pazar günü ise sıcaklıkların 11 dereceye, pazartesi günü ise 13 dereceye çıkması bekleniyor.

Sıcaklıkların gelecek hafta normale dönmesi bekleniyor.