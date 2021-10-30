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AKM açılışında ünlü geçidi... Necati Şaşmaz'dan flaş açıklama

AKM açılışında ünlü geçidi... Necati Şaşmaz'dan flaş açıklama

Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışına katıldı. Şaşmaz, "Hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit de kişisel Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.

AKM açılışında ünlü geçidi... Necati Şaşmaz'dan flaş açıklama

Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) açılışı, Cumhuriyet'in 98. yılında gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşen açılış törenine birçok ünlü sanatçı katıldı.

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AKM açılışında ünlü geçidi... Necati Şaşmaz'dan flaş açıklama

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 'Kurtlar Vadisi' dizisinin efsane karakteri 'Polat Alemdar'a hayat veren Necati Şaşmaz da AKM'nin açılış törenine katılan isimlerdendi.

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AKM açılışında ünlü geçidi... Necati Şaşmaz'dan flaş açıklama

Taksim Meydanı'ndan yürüyerek gelen oyuncu, kendisini görüntüleyen muhabirlere selam vermeyi ihmal etmedi.

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AKM açılışında ünlü geçidi... Necati Şaşmaz'dan flaş açıklama

Hayranlarının yoğun ısrarını kırmayan Şaşmaz, birçok vatandaşla hatıra fotoğrafı çektirdi. AKM hakkında konuşan oyuncu, "Hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi

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