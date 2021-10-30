AKM açılışında ünlü geçidi... Necati Şaşmaz'dan flaş açıklama
Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışına katıldı. Şaşmaz, "Hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit de kişisel Instagram hesabından bir paylaşım yaptı.
Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) açılışı, Cumhuriyet'in 98. yılında gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleşen açılış törenine birçok ünlü sanatçı katıldı.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 'Kurtlar Vadisi' dizisinin efsane karakteri 'Polat Alemdar'a hayat veren Necati Şaşmaz da AKM'nin açılış törenine katılan isimlerdendi.
Taksim Meydanı'ndan yürüyerek gelen oyuncu, kendisini görüntüleyen muhabirlere selam vermeyi ihmal etmedi.
Hayranlarının yoğun ısrarını kırmayan Şaşmaz, birçok vatandaşla hatıra fotoğrafı çektirdi. AKM hakkında konuşan oyuncu, "Hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi