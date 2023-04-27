Akkuyu'da tarihi gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşacak Putin de vidokonferansla katılıyor

Akkuyu Nükleer Güç Santrali tesis olma statüsüne bugün kavuştu. Türkiye'yi enerji bağımsızlığında bir üst lige taşıyacak tesisin yakıt teslim törenine Başkan Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin de videokonferans yöntemiyle katıldı.. Töreni canlı yayında izleyebilirsiniz...

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Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), bugün gerçekleşecek törenle "nükleer tesis" statüsüne kavuştu. İlk ünitenin devreye alınması için geri sayımın başladığı projede, 27 Nisan'da taze nükleer yakıtın tesise gelmesiyle santralin "nükleer tesis" statüsü kazanması ve projede kritik bir aşama daha tamamlandı. Yakıt verme törenine Başkan Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin de videokonferans yöntemiyle katılıyor.

Erdoğan'dan önce söz alan Putin açıklamalarda bulunuyor. Putin, "Akkuyu NGS Türkiye ve Rusya arasında en büyük ortak proje. Akkuyu'da bu denli bir aşamaya gelindiği için sizleri tebrik ediyorum." dedi.

Ayrıntılar gelecek...

Yakıt çubukları 1.5 yıl boyunca elektrik üretiminde kullanılacak

Türkiye'ye getirilecek yakıt çubukları, Akkuyu NGS'nin faaliyete geçmesiyle 1,5 yıl boyunca elektrik üretiminde kullanılacak. Kullanım ömrünü tamamlayan nükleer yakıt çubukları önce reaktör bölgesinde hazırlanan bir havuzda soğutma işlemine alınacak. Ardından da hazırlanan özel bir yerde muhafaza edilecek.

Yakıt çubuklarıyla kullanım süresince 124 bin 500 vagon kömürden elde edilen enerjiye eş değerde ısıdan, karbondioksit salımı olmaksızın elektrik üretilecek.

Akkuyu'da NGS inşaatı 2018 yılında başladı

Türkiye ile Rusya arasında 12 Mayıs 2010'da imzalanan hükümetler arası anlaşma kapsamında Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli bölgesinde yapımı devam eden Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in video konferans yöntemiyle katıldığı törenle 3 Nisan 2018'de atıldı. Böylece, ilk ünitenin inşasına ilişkin tam kapsamlı inşaat çalışmaları resmen başladı.

Bundan 2 yıl sonra, 8 Nisan 2020'de ikinci ünitenin inşasına başlanmasıyla çalışmaların ivme kazandığı projede, üçüncü güç ünitesine ilk beton 10 Mart 2021'de törenle dökülürken, dördüncü ve son ünitenin temeli ise 21 Temmuz 2022'de atıldı.

Dört ünitede de inşaat ve montaj çalışmalarının aynı anda yürütüldüğü projede böylelikle en yoğun inşaat aşamasına geçildi. Akkuyu NGS, aynı zamanda dünyanın en büyük nükleer enerji santrali inşaat sahası haline geldi.