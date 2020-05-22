AKİT TV'de Davutoğlu'na saygısızlık! Davutoğlu'na sesini yükseltince gergin anlar yaşandı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın moderatörlüğünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Davutoğlu, 28 Şubat döneminde başörtülülere baskı yapıldığını, bugün Şehir Üniversitesi’ne yapılanların aynı olduğunu söyledi. Bu sözlere çok sinirlenen Karahasanoğlu, Davutoğlu’na sesini yükseltince ikili arasında gergin anlar yaşandı.

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Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın moderatörlüğünde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kenan Alpay, Muharrem Coşkun ve Ali İhsan Karahasanoğlu’nun sorularına yanıt verdi.

Programda gergin anlar

Programda bir ara Ali İhsan Karahasanoğlu’nun İstanbul Şehir Üniversitesi ile ilgili sorusuna yanıt vermek isteyen Davutoğlu’, 28 Şubat döneminde baskı yapıldığını belirttiği başörtülülerle bugün Şehir Üniversitesi’ne yapılanların aynı olduğunu söyleyince programda gergin anlar yaşandı.

Davutoğlu’na “saygısızlık"

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, daha da sesini yükselten Karahasanoğlu’na, "Sizin dilinizle beyniniz arasında sağlam bir ilişki var mı" şeklinde daha da sert ifadeler kullandı.

Sosyal medyada Karahasanoğlu’nun üslubu Ahmet Davutoğlu’na yönelik “saygısızlık" olarak yorumlandı.