Akit TV'de çok tartışılan oruç önerisi

Akit TV'de yayınlanan programda kullanılan ifadeler izleyenleri şaşkına çevirdi.

'İnanan Genç' adlı programa konuk olan Dünya Hafızlık Eğitim Derneği Başkanı Mesut Özdemir, "İnsan orucu bozacak herhangi bir şeyle de orucunu açabilir. Bak söyleyim sana; belki çok tuhafınıza gidecek. Bir insan, gerçekten hanımını çok özlemiş dayanamamış iftara kadar beklemiş orucunu hanımıyla da açabilir. Evet var bu, fıkıh kitaplarında" ifadelerini kullandı.