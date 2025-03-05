AKINCI'nın başarısını ABD takibe aldı: Dengeleri geliştirecek

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA), ASELSAN'ın MURAD AESA Radarı ile ilk uçuşunu gerçekleştirmesi ABD basınında büyük övgü aldı.

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MURAD AESA Radarı ile ilk uçuşunu gerçekleştiren Bayraktar AKINCI, ABD basınının yakın takibine girdi.

"Baykar'ın AKINCI İHA'sı Türkiye'nin iktidara yükselişini sergiliyor" başlığını kullanan ABD basını, "AKINCI programının hedefi, geleneksel olarak insanlı savaş uçaklarının üstlendiği görevleri yerine getirebilecek gelişmiş bir İHA yaratmaktır" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE, BÖLGESEL GÜÇ DENGELERİNİ YENİDEN ŞEKİLLENDİRECEK

Türkiye'nin son yıllarda Orta Doğu jeopolitiğinde dikkat çeken bir çıkış yaptığı belirtilen haberde, "Diğer birçok büyük güç, hatta Amerika Birleşik Devletleri bile, yeni jeopolitik paradigmada lider olarak hakimiyetlerini sürdürmek için mücadele ederken, son 20 yıldır büyük çatışmalardan kaçınan Türkiye, artık ilgi odağı olmaya hazır" denildi.

Şimdiye kadar, Türkiye'nin askeri ve stratejik alanlardaki artan öneminin önde gelen gözlemcileri bile şok ettiği kaydedildi.

İHA endüstrisinin Türkiye'nin hızla hakim olduğu bir alan olduğu vurgulanan haberde, "Türkiye'nin Türkiye'nin bu alandaki en etkileyici teknolojileri arasında Bayraktar AKINCI yer almaktadır. AKINCI, modern savaşı yeniden tanımlamak için son teknoloji tasarım, gelişmiş yapay zeka (AI) ve oldukça çok yönlü bir yük kapasitesini bir araya getirerek Türkiye için teknolojik bir sıçramayı temsil etmektedir" ifadeleri yer aldı.

KÜRESEL ARENADA OYUN KURUCU ROLÜNDE OLACAK

AKINCI'nın özelliklerine dikkat çekilen makalede, "Ve şimdi Türkler AKINCI'yı yeni bir çok işlevli Aktif Elektronik Taramalı Dizi (AESA) radarıyla test etti. MURAD AESA radarı olarak bilinen bu sistemin AKINCI UCAV'da yakın zamanda yapılan bir testi, verileri yer kontrol istasyonuna başarıyla aktardı. Çok işlevli bir ateş kontrol radarı olarak AKINCI'nın radar sistemi, bu AESA radar mimarisi sayesinde aynı anda hava-hava ve hava-yer angajman yetenekleri sunabilen çevik bir elektronik ışın yönlendirme kapasitesine sahiptir. Dahası AKINCI, başarılı olursa AKINCI'nın insanlı savaş uçaklarına gerçek bir meydan okuyucu olma yolunda bir adım daha yaklaşacağı anlamına gelen GÖKDOĞAN hava-hava füzesini test etmeye hazırlanıyor" denildi.

Bu silahların ötesinde, AKINCI çok yönlülüğüne katkıda bulunan çok sayıda silah taşıyabilir. İHA, hassas güdümlü bombaların yanı sıra yukarıda belirtilen havadan yere ve havadan havaya füzeleri konuşlandırabilir. Daha da önemlisi, AKINCI, SOM seyir füzesi gibi uzaktan kumandalı silahları kullanabilir ve bu da onu bu tür silahları fırlatabilen ilk İHA yapar.

AKINCI'nın yapay zeka sisteminin etkileyici bulan ABD Basını, makalenin devamında şu ifadelere yer verdi;

Ve AKINCI'nın AI yetenekleri gerçekten etkileyici. Çift AI destekli aviyonik sistemi, yerleşik sensörlerden ve kameralardan gelen verileri gerçek zamanlı olarak işleyerek, otonom karar alma ve insan kapasitesinin ötesinde hedef tespiti sağlar. Bu teknoloji yalnızca durumsal farkındalığı artırmakla kalmaz, aynı zamanda operatör iş yükünü de azaltarak AKINCI'yı karmaşık tehdit ortamlarında gerçek bir güç çarpanı haline getirir.

AKINCI, Türkiye'yi yükselen bir güç olarak diğerlerinden ayıran birçok sistemden biridir. Ankara bu sistemleri daha geniş pazarda satmayı umuyor. Pakistan, Suudi Arabistan, BAE, Fas ve Endonezya gibi ülkeler bu sistemi satın almakla ilgilendiklerini ifade ettiler veya satın almak için sözleşmeler imzaladılar. AKINCI, Türkiye'nin ne kadar güçlü hale geldiğinin bir başka işaretidir ve Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden canlandırma hayallerine itibar kazandırır.