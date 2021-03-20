Akıncı Son Yaz Seni Çok Bekledim Arka Sokaklar Ramo'ya fark attı! Zirve bakın kimin oldu
19 Mart 2021'in reyting sonuçları Akıncı, Seni Çok Bekledim, Son Yaz, Arka Sokaklar ve Ramo'yu hüsrana uğrattı.
1 Ocak'ta ilk bölümüyle seyirciyle buluşan Akıncı dizisi reytinglerde beklenen başarıyı haftalardır sağlayamadı. Haftalardır ilk 10'a girmeyen Akıncı dizisi için bu hafta da sonuç değişmedi.
Selim, kendisine teslim olan Akgün’ün aslında kendisini kurtarmak için böyle bir yola girdiğini öğrendiği Son Yaz'ın dün akşamki bölümü reytinglerde dibe çakıldı. Güçlü kadrosu ve hikayesine rağmen Son Yaz seyirciyi ekran başında tutamadı.
Cuma akşamlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar dün akşam 582. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Yıllardır reytinglerde büyük başarı sağlayan Arka Sokaklar zirveyi rakibine kaptırdı.
Kısa sürede büyük bir ilgiye kavuşan Seni Çok Bekledim dizisi 8. yeni bölümüyle izleyenlere duygu seli yaşattı. Güçlü kadrosuyla büyük ses getiren dizi dün akşamki reytinglerde ilk 10'a giremedi.