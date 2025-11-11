Akın Gürlek ne açıklayacak? Bu ilk kez oluyor İmamoğlu iddianamesi iddiası sızdı mı?

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in saat 14.30'da basın açıklaması yapacağı bildirildi. Savcı Akın Gürlek'in İBB iddianamesini duyuracağı iddia edildi. İsmail Saymaz, Akın Gürlek'in bir ilki gerçekleştireceğini ve ilk kez bir basın açıklaması yapacağına dikkat çekti. Öte yandan Yeni Şafak Gazetesi'nin iddianameye dair detaylar verdiği manşeti muhalif medya tarafından 'sızdırma' olarak yorumlandı.

İSTANBUL Büyükşehir Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu bulunduğu soruşturmada bugün flaş bir gelişme yaşanabilir. Habertürk muhabiri Ceylan Sever, soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in bugün saat 14.30'da basın açıklaması yapacağını bildirdi.

AKIN GÜRLEK NE AÇIKLAYACAK?

Gelen haberler Akın Gürlek'in İBB iddianamesini bizzat duyuracağı yönünde. Gazeteci İsmail Saymaz, Ebru Baki'nin sunduğu "Para Siyaset" programında, Akın Gürlek'in ilk defa bir basın açıklaması yapacağına dikkat çekti ve şunları söyledi:

-"Başsavcı ilk kez bir basın açıklaması yapıyor. Daha önce katıldığı bir törende sorulara cevap vermişti. Başsavcı Akın Gürlek ilk kez bir basın açıklaması yapıyor ve İBB iddianamesini duyuracağı kesin gibi görünüyor"

İDDİANAME MEDYAYA SIZDIRILDI MI?

İBB iddianamesi bu açıklamadan saatler önce Yeni Şafak'ta yer aldı. Soruşturmanın tamamladığını iddia eden Yeni Şafak, yaklaşık 4 bin sayfalık iddianamenin 8 savcı tarafından hazırlandığı, çalışmaya İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, bir başsavcı vekili ve altı soruşturma savcısının katıldığını belirtti. Haberde, son kontrollerin sürdüğü, nihai onayın ardından iddianamenin önümüzdeki günlerde mahkemeye sunulacağı ileri sürüldü.