Akın Gürlek görevi Yılmaz Tunç'tan devraldı! Adalet Bakanlığı'ndaki törende koltuk krizi yaşandı

Adalet Bakanlığı'na atanan Akın Gürlek, görevi Yılmaz Tunç'tan devraldı. Devir teslim töreninde konuşan Akın Gürlek, "Suçla mücadelede tavizsiz duruşumuzu devam ettireceğiz. Yargı süreçlerini hızlandırmaya, dijital altyapıyı güçlendirmeye, hukuk güvenliğini tahkim etmeye devam edeceğiz." dedi. Törende 'alçak koltuk' krizi yaşandı. Akın Gürlek'in oturduğu koltuk, Yılmaz Tunç'un koltuğundan daha alçak kaldı. Görevlilerin koltuğu yükseltme çabaları sonuç vermedi.

11 Şubat 2026 Çarşamba tarihli Resmî Gazete'de, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç görevlerinden alındı. Yılmaz Tunç'un yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı.

Tunç ile Gürlek arasında Adalet Bakanlığı görev devir teslimi yapıldı. Devir teslim töreninde Yılmaz Tunç'un açıklamaları şu şekilde:

"4 Haziran 2023 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın takdir ve tensipleriyle göreve geldiğim Adalet Bakanlığı görevini bugün büyük bir onur ve gururla değerli kardeşimiz Akın Gürlek Bakanımıza devretmenin onur ve gururunu yaşıyoruz.

Öncelikle bu önemli günde bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızla siyaset yolculuğumuz çok uzun sürdü ve benim genç yaşlarda başladığım bir siyaset yolculuğu, AK Parti'nin kuruluşunda kurucu İlçe Başkanlığı, Meclis üyeliği ve daha sonrasında 16 yıl 5 dönem milletvekilliği ve parlamentoda da başta Araştırma Komisyonları soruşturma komisyonları Başta araştırma.

Grup Yönetim Kurulu üyeliği ve Adalet komisyon Cumhurbaşkanımız bizlere güvenerek tevdi etti ve o görevlerin ardından son kabinede de 4 Haziran 2023 tarihinde çok onurlu bir görev, bir hukukçu için çok önemli bir görev. Adalet Bakanlığı görevini tarafımıza tevdi etmişti. Tabii aradan geçen 2,5 yıldan fazla bir zamandır sizlerle beraberiz.

Yargı Teşkilatımızın kapasitesini, Adalet Teşkilatımızın kapasitesini güçlendirmenin gayretiyle büyük bir özveriyle sizlerle beraber çalışmanın onur ve gururunu yaşadık. 23 yıldan bu yana Türkiye gerek fiziki kalkınma hamleleri, altyapısıyla, üstyapısıyla, dünya çapındaki projeleriyle büyük bir gelişme ve ilerleme sağlarken diğer yandan da Türkiye demokratik kalkınmasını ihmal etmedi.

Vesayetçi yargı anlayışını tarihe gömmeyi milletimiz sayesinde başardık ve Anayasamızda ve yasalarımızda gerçekleştirilen yenileme ve reform çalışmalarıyla gerçekten sessiz devrim sayılan, özellikle Türkiye'nin yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşması, hukuk devleti ilkesinin tahkim edilmesi anlamında çok önemli mesafeler aldık."

Akın Gürlek'in konuşmasından satır başları şöyle:

"Saygıdeğer Bakanım, Adalet Bakanlığımızın değerli yöneticileri, kıymetli basın mensupları. Öncelikle Adalet Bakanlığı gibi onurlu bir görevi tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'e şükranlarımı arz ediyorum. Bu görevi bugüne kadar büyük bir özveriyle yürüten Sayın Bakanımıza ve tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Bilindiği üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'de hukuk ve adalet alanında önemli reformlar hayata geçirilmiştir.

Yargı reformları, İnsan Hak hak eylem planları, dijital adalet altyapısındaki gelişmeler adalet sistemimizin güçlendirilmesine çok önemli katkılar sunmuştur. Adalet sistemi 85 milyon vatandaşımızın ortak güvencesidir. Türkiye yüzyılında güçlü devlet, güçlü adalet anlayışı doğrultusunda reformları kararlılıkla sürdüreceğiz. Suçla mücadelede tavizsiz duruşumuzu devam ettireceğiz. Yargı süreçlerini hızlandırmaya, dijital altyapıyı güçlendirmeye, hukuk güvenliğini tahkim etmeye devam edeceğiz.

Bu bir bayrak yarışıdır. Biz de bu emaneti daha ileri taşıma gayreti içerisinde olacağız. Yargı mensuplarımız, akademi, barolar, sivil toplum ve milletimizle istişare içinde çalışarak daha güçlü bir hukuk devleti için gayret göstereceğiz. Bu vesileyle bu görevi hediyeden Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha teşekkür ediyor. Milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ben yargı teşkilatının içinden geliyorum. Biliyorsunuz 20 yıla yakın hakimlik savcılık yaptım. Özellikle hakim savcı arkadaşlarımızın sorunlarını çok yakından takip ediyorum. İnşallah bu sorunların da çözülmesi için elimden gelen gayreti göstereceğim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Bakanımıza ve beraber çalıştığı mesai arkadaşlar da tekrardan canı gönülden teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum."

Törende alçak koltuk krizi

Yılmaz Tunç'un görevi Akın Gürlek'e teslim ettiği törende 'alçak koltuk' krizi yaşandı. Akın Gürlek'in oturduğu koltuğun, Yılmaz Tunç'un koltuğundan daha alçak olduğu dikkat çekti. Tunç'un konuşması boyunca Akın Gürlek'in rahatsızlığı yüzüne yansıdı. Bir süre sonra görevliler koltuğu yükseltmek için hamle yaptı ancak başarıya ulaşamadı.