'Akın bak oğlu' soruşturması için Özgür Özel'den olay yanıt: Ne anlıyorsa onu diyorum
CHP Lideri Özgür Özel'e Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2. bir soruşturma başlatıldı. Tele 1 kanalında canlı yayında konuşan Özgür Özel geri adım atmadı. Özel, "Ne anlıyorlarsa onu söylüyorum. Buradan mesajı alacak olan alsın. Bıçak kemiğe dayandı. Bu işin dönüşü yok" dede. Özel, "Ankara Cumhuriyet Başsavcısı da benim İstanbul'da yaptığım bir konuşmadan dolayı soruşturma açıp ona karşı rövanş alıyor, had bildiriyor" dedi.Abone ol
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Özgür Özel hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ile ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle dün soruşturma başlatılmıştı. Bugün de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Savcılığı İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e sözleri nedeniyle 2. bir soruşturma başlattı.
Ne anlıyorsa onu diyorum
Tele 1'de canlı yayına çıkan Özgür Özel, Akın Gürlek soruşturmasına tepki göstererek 'bıçak kemiğe dayandı' dedi. Özgür Özel, belediye başkanlarının sıraya dizilip kameraya alındığı görüntüyü görünce 'çıldırdığı' belirterek, "bu kadar insan onuruyla oynamak olmaz" dedi. Özel canlı yayında şu açıklamaları yaptı:
-Dünkü cümlem de şu; 'Bir daha aileleri, evlatları, anneleri, babaları üzecek bir görüntü görürsem bunun altında kalmam. Seni pişman ederim.
-Bunun altına imzamı atarım. Ne Tele1'i bağlar ne bunu yayınlayan televizyonları bağlar. Benim ifademdir.
-Bu kadar insan onuruyla oynamak olmaz.
-50 yıl 4 ay kamu hizmeti yapmış olan Hasan Akgün'ü en öne koymuşlar. Bu insanlar suçları ispatlanana kadar masumlar bir kere. Bunu söylüyorum.
-Dedim ki 'Bir daha görürsem dağılmamak üzere toplanırız' bu da şu; 'Daha fazla ileri gitmeyin, daha fazla ileri gideriz.'
-Ne anlıyorlarsa onu söylüyorum. Nerede toplanırız, ne kadar dağılmayız bilmem. Mesajı alacak alan alsın.
-Bıçak kemiğe dayandı. Bu vakitten sonra böyle haysiyetsizlikler yaparlarsa, onurumuzla oynamaya devam ederlerse, iftira atarlarsa, adil bir yargılanma rejimi kurulmazsa...
-Onlar sertleşirlerse ben de sertleşmeye devam edeceğim. Ne anlarlarsa onu yapacağım. Bu vakitten sonra bu işin dönüşü yok.
CHP Kurultayı soruşturması
Kurultay iddianamesiyle ilgili konuşan Özgür Özel, "Kayyum atanırsa o binadan içeri giremez. Kayyum dışında öneki yönetici arkadaşlar zaten böyle bir şeye tenezzül etmez. Tenezzül edecek birisi varsa zaten CHP'li değildir. Bugüne kadar bizi kandırmış demektir" dedi.