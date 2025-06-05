'Akın bak oğlu' soruşturması için Özgür Özel'den olay yanıt: Ne anlıyorsa onu diyorum

-Dünkü cümlem de şu; 'Bir daha aileleri, evlatları, anneleri, babaları üzecek bir görüntü görürsem bunun altında kalmam. Seni pişman ederim.

-Bunun altına imzamı atarım. Ne Tele1'i bağlar ne bunu yayınlayan televizyonları bağlar. Benim ifademdir.

-Bu kadar insan onuruyla oynamak olmaz.

-50 yıl 4 ay kamu hizmeti yapmış olan Hasan Akgün'ü en öne koymuşlar. Bu insanlar suçları ispatlanana kadar masumlar bir kere. Bunu söylüyorum.

-Dedim ki 'Bir daha görürsem dağılmamak üzere toplanırız' bu da şu; 'Daha fazla ileri gitmeyin, daha fazla ileri gideriz.'

-Ne anlıyorlarsa onu söylüyorum. Nerede toplanırız, ne kadar dağılmayız bilmem. Mesajı alacak alan alsın.

-Bıçak kemiğe dayandı. Bu vakitten sonra böyle haysiyetsizlikler yaparlarsa, onurumuzla oynamaya devam ederlerse, iftira atarlarsa, adil bir yargılanma rejimi kurulmazsa...

-Onlar sertleşirlerse ben de sertleşmeye devam edeceğim. Ne anlarlarsa onu yapacağım. Bu vakitten sonra bu işin dönüşü yok.