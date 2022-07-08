Akın akın geliyorlar Bodrum kırmızı alarma geçti! 5 kilometrelik yolu 45 dakika oldu
Kurban Bayramı'nı Bodrum'da geçirmek isteyen yerli turistler ilçeye akın etmeye başladı. 9 günlük bayram tatilini fırsat bilip yola çıkan tatilciler, ilçede uzun araç kuyrukları oluşturdu. Araçlar 5 kilometrelik yolu 45 dakikada gidebilirken, Bodrum’a 1 haftada 90 bin aracın giriş yaptığı öğrenildi.
Kurban Bayramı'na bir gün kalaü Bodrum'a tatilciler akın etmeye başladı. Bayram tatilini fırsat bilerek yola çıkan binlerce vatandaş nedeniyle Bodrum'da uzun araç kuyrukları oluştu. Farklı kentlerden gelen tatilciler, Bodrum başta olmak üzere Marmaris, Fethiye, Ula ve Akyaka gibi turistlik bölgeleri tercih etti.
Bodrum'a kara yolu ile gelen birçok tatilci ise trafiği durma noktasına getirdi. 5 kilometrelik yolu 45 dakikada geçebilen vatandaşlar, daha sonra denizin ve güneşin keyfini doya doya çıkardı. Bir hafta içerisinde ise Bodrum’a giriş yapan araç sayısı 100 bine yaklaştı.
Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi önlemleri en üst seviyeye çıkardı. Yetkililer ise rezervasyonsuz gidenlerin geri dönme ihtimali olduğunu belirterek, bayramlarının kabus olmaması için tatilcilere rezervasyon yaptırmadan yola çıkılmaması yönünde uyarılarda bulundu.