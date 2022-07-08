Akın akın geliyorlar Bodrum kırmızı alarma geçti! 5 kilometrelik yolu 45 dakika oldu

Bodrum'a kara yolu ile gelen birçok tatilci ise trafiği durma noktasına getirdi. 5 kilometrelik yolu 45 dakikada geçebilen vatandaşlar, daha sonra denizin ve güneşin keyfini doya doya çıkardı. Bir hafta içerisinde ise Bodrum’a giriş yapan araç sayısı 100 bine yaklaştı.