'Akıllı veli' olarak hatırlanan adam Sivas'ta Kızılırmak kenarında ölü bulundu
SİVAS'ta 2 gündür kayıp olarak aranan Kadir H.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Kadir H., 3 yıl önce dönemin Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a 'TEOG' önerisinde bulunmasıyla gündeme gelmişti. Kadir H.'nin telefon numarası, eski Bakan İsmet Yılmaz'ın rehberine 'akıllı veli' olarak kaydedilmişti.
Olay, saat 13.30 sıralarında, Yenişehir Mahallesi Kızılırmak Nehri yakınlarında meydana geldi. Bölgede çobanlık yapan Salim Bacaksız, koyunlarını otlatırken, yerde hareketsiz yatan ve yanında tüfek olan birini gördü. Bacaksız'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin, tüfekle karın bölgesinden vurulması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, cansız bedenin, 2 gündür haber alınamayan, 3 çocuk babası Kadir H.'ye ait olduğu tespit edildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Kadir H.'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.
İntihar ihtimali ağır basıyor: Çoban tarafından ölü bulunan Kadir H.'nın intihar ettiği şüphesi üzerinde duruluyor.