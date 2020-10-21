'Akıllı veli' olarak hatırlanan adam Sivas'ta Kızılırmak kenarında ölü bulundu

Olay, saat 13.30 sıralarında, Yenişehir Mahallesi Kızılırmak Nehri yakınlarında meydana geldi. Bölgede çobanlık yapan Salim Bacaksız, koyunlarını otlatırken, yerde hareketsiz yatan ve yanında tüfek olan birini gördü. Bacaksız'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin, tüfekle karın bölgesinden vurulması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.