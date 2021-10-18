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"Akıllı maske" kullanıcılarına rahat nefes aldıracak! İçinde bluetooth mikrofon ve hoparlör olacak

Anadolu Ajansı
"Akıllı maske" kullanıcılarına rahat nefes aldıracak! İçinde bluetooth mikrofon ve hoparlör olacak

Gebze Teknik Üniversitesinde tasarlanan "akıllı maske", kullanıcılarına rahat nefes aldıracak. Biyomühendislik Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Hakan Oflaz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde başlayan maske ihtiyacı dolayısıyla proje geliştirdiklerini söyledi.

"Akıllı maske" kullanıcılarına rahat nefes aldıracak! İçinde bluetooth mikrofon ve hoparlör olacak

 Doç. Dr. Hakan Oflaz, bez maske kullanan vatandaşların solunum güçlüğü yaşayabildiğini gözlemlediklerini aktararak, bunun da baş ağrısına yol açabildiğini anlattı.

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"Akıllı maske" kullanıcılarına rahat nefes aldıracak! İçinde bluetooth mikrofon ve hoparlör olacak

Maske konusunda yeni bir ürün tasarlamak için harekete geçtiklerini belirten Oflaz, 6 ayda 3 boyutlu yazıcılarla prototipini ürettikleri "akıllı maske" tasarımıyla katıldıkları TEKNOFEST'e finale kaldıklarını, etkinlikte tasarımlarıyla ilgili güzel geri dönüşler aldıklarını kaydetti.

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"Akıllı maske" kullanıcılarına rahat nefes aldıracak! İçinde bluetooth mikrofon ve hoparlör olacak

Oflaz, salgın bittikten sonra da maske kullanımının hayatın bir parçası olmaya devam edeceğine işaret ederek, tasarladıkları maskeyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

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"Akıllı maske" kullanıcılarına rahat nefes aldıracak! İçinde bluetooth mikrofon ve hoparlör olacak

"Maskenin smart özelliğiyle bluetooth özelliğiyle telefona bağlanılıp içerisindeki akıllı fanların hız ayarları kontrol edilebiliyor. Bu da soluduğumuz havanın oksijen miktarının kalitesini artırabiliyor. Smart özelliğiyle telefondaki sağlık verilerini kontrol edebiliyoruz. Nefes alışveriş sayısını, hızını. Maskenin bazı patentlere konu olabilecek unsurları var. Mesela verilen havayla alınan hava ayrı kanallardan alınıyor. 

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