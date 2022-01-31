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Akılalmaz yöntem! Koronavirüs karantinasından böyle kaçıyorlar

Akılalmaz yöntem! Koronavirüs karantinasından böyle kaçıyorlar

JAMAİKA'da tatil yaptıkları sırada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapan ABD'li aile zorunlu karantinada geçirdikleri kısa sürenin ardından özel jet kiralayarak karantinan erken ayrıldı. ABD basını bu yöntemin son dönemde oldukça yaygın olduğunu sayfalarına taşıdı.

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2019'un son günlerinde hayatımıza giren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor. Kovid-19 ile pek çok eski normalimizi geride bıraktık, yaşantımızda köklü değişiklikler yaptık. Bu kapsamda seyahat alışkanlıklarımız da köklü bir şekilde değişti. Artık uçağa binmeden önce test de dahil olmak üzere pek çok ekstra güvenlik önleminde tabi tutuluyoruz. Ancak pandemi adaletsizliği karantina kurallarının bile herkese farklı işlemesine neden oluyor.

ABD basınında yer alan habere göre pek çok ABD'li seyahat yasaklarını aşmak ve karantinaya girmemek için uçak kiralıyor. Bu duruma son örnek Jamaika'da yaşandı. Noel tatilinde Jamaika'ya giden Beth Ring ve kocası tatillerinin sonunda hoş olmayan bir sürpriz ile karşılaştı. Ring, tatilin son gününde öksürük şikayeti ile test yaptırdı. Çiftin testleri pozitif çıktı ve devlet tarafından işletilen bir karantina otelinde iki gün geçirmek zorunda kaldılar. Ancak ABD'li çift 35 bin dolar ödeyerek bu duruma bir son verdi.

Zengin ABD'lilerin sıklıkla başvurdukları bir yöntem
Business Insider'de yer alan habere göre; Chicago'ya dönmek için 35 bin dolarlık bir jet kiralandı. Bu maddi durumu müsait olan ABD'lilerin son dönemde sıklıkla başvurdukları bir yöntem. Gazeteye konuşan çift, kiraladıkları ambulans uçakla eve uçmadan önce tüm pandemi kurallarına uyduklarını belirtti. Tatil boyunca özel bir villada kalan aile kalabalık içerisinde yer almamak için tekne kiraladıklarını belirtti.  ABD'li çiftin daha önceki varyantlardan onlarca kat bulaşıcı olan Omicron'a yakalandıkları düşünülüyor. Ailenin sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtiliyor.

(HÜRRİYET)

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