Akılalmaz olay! Cinsel organına 11 santimlik iğneyi soktu utanınca...

Utandığı için ailesine söylemedi

Adı Xiaolong olarak açıklanan çocuk, annesine ödevini yetiştirmek zorunda olduğu için uyanık kalması gerektiğini, bu yüzden böyle bir yola başvurduğunu söyledi. Doktorlar, öğrencinin yaptığı şeyden utandığı için ailesine söylemekten çekindiğini, bu yüzden cinsel organındaki iğne ile 15 saat durduğunu ve iğnenin idrar torbasına çok yakın olduğunu belirtti.