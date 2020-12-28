Akif filminde Mehmet Akif Ersoy'u canlandıran Yavuz Bingöl'e tepki! 'Cahil...'

Çekimleri geçtiğimiz günlerde başlayan filmdeki rolü hakkında yaptığı açıklamada ''Mehmet Akif özellikle şair olduğu ve camilerde Arapça vaazlar verdiği için Arapça çalışıyorum'' diyen Bingöl’e edebiyat ve sanat dünyasından birçok isim tepki yağdırıyor.