Akif filminde Mehmet Akif Ersoy'u canlandıran Yavuz Bingöl'e tepki! 'Cahil...'
Yavuz Bingöl, Akif filmindeki rolü için 'Camilerde Arapça vaazlar verdiği için Arapça çalışıyorum' dedi. Yazar D. Mehmet Doğan, 'cahil' diyerek tepki gösterdi.
Akif filminde Yavuz Bingöl, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'u canlandırdı. Bingöl, "Camilerde Arapça vaazlar verdiği için Arapça çalışıyorum" deyince Yazar D. Mehmet Doğan sert tepki gösterdi.
Doğan ''Bu türkücü aktör Mehmed Akif'in camilerde Arapça vaaz verdiğini sanacak kadar cahil'' dedi. Karar'dan Saliha Sultan'ın haberine göre; Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazdığı dönemi konu alan 'Akif' filminde şairi canlandıran türkücü Yavuz Bingöl tepkilerin odağında.
Çekimleri geçtiğimiz günlerde başlayan filmdeki rolü hakkında yaptığı açıklamada ''Mehmet Akif özellikle şair olduğu ve camilerde Arapça vaazlar verdiği için Arapça çalışıyorum'' diyen Bingöl’e edebiyat ve sanat dünyasından birçok isim tepki yağdırıyor.
Twitter hesabından ‘Günün Sorusu’ başlığıyla tepkisini dile getiren Özcan Ünlü, ''Koskoca Türkiye’de ilk defa adamakıllı bir Mehmet Akif filmi çekiyorsunuz. Başrolünü Yavuz Bingöl isimli türkücüye veriyorsunuz. Allah’ın aşkına... Şu memlekette Akif’i oynayacak bir aktör kalmadı mı?'' sorusu üzerine başlayan tartışmaya kısa sürede birçok isim katıldı.