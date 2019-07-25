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Akdeniz'de Libya açıklarında gemi kazası! 116 göçmen kayıp!

Akdeniz'de Libya açıklarında gemi kazası! 116 göçmen kayıp!

Akdeniz'de korkunç bir gemi kazası meydana geldi. Libya açıklarında batan teknede 116 kaçak göçmen denizde kayboldu. 132 göçmenin ise kurtarıldığı belirtildi.

Avrupa'ya gitmek isteyen kaçak göçmenleri taşıyan tekne Libya açıklarında battı.

Libya Donanma Sözcüsü General Eyüp Kasım, teknede bulunan göçmenlerden 116'sının kaybolduğu bildirdi.

132 kaçak göçmen bölgedeki balıkçılar ve sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından yapılan açıklamada, Libya açıklarında 150 kaçak göçmenin yaşamını yitirmiş olabileceğini duyurulmuştu.

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