Akdeniz Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Özlenen Özkan atandı! Özlenen Özkan'ın eşi kimdir

Akdeniz Üniversitesi'nin yeni rektörü Özlenen Özkan, Türkiye'de ilk yüz nakli ameliyatını gerçekleştiren ekibin içinde yer almıştı. Ekibin liderliğini de Özlenen Özkan'ın eşi Prof. Dr. Ömer Özkan yapmıştı. Özkan çifti, Türkiye'de ilk yüz naklini olan Uğur Acar'la birlikte...