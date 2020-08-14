Akdeniz Üniversitesi rektörlüğüne Prof. Dr. Özlenen Özkan atandı! Özlenen Özkan'ın eşi kimdir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 16 üniversiteye rektör atadı. Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne (AÜ) Prof. Dr. Özlenen Özkan atandı. Rektör Özlenen Özkan, Türkiye'de ilk yüz nakli ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan'ın eşi. Aynı zamanda ilk kadavradan rahim nakli yapan isim...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Atama Kararlarına göre 16 üniversiteye rektör ataması gerçekleştirildi. Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne (AÜ) Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlenen Özkan atandı.
Akdeniz Üniversite rektörlüğüne atanan Özlenen Özkan, Türkiye ilk kez kadavradan rahim nakli gerçekleştiren isimdi.
Akdeniz Üniversitesi'nin yeni rektörü Özlenen Özkan, Türkiye'de ilk yüz nakli ameliyatını gerçekleştiren ekibin içinde yer almıştı. Ekibin liderliğini de Özlenen Özkan'ın eşi Prof. Dr. Ömer Özkan yapmıştı. Özkan çifti, Türkiye'de ilk yüz naklini olan Uğur Acar'la birlikte...
Özlenen Özkan kimdir Eşi Ömer Özkan nereli?
Prof. Dr. Özlenen Özkan, yüz, çift kol ve rahim nakliyle dünyanın tanıdığı ünlü bir cerrah olan Prof. Dr. Ömer Özkan'la evli.