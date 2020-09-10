Akdeniz Fırtınası Tatbikatı başarıyla devam ediyor

MSB'den yapılan açıklamada; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde birleşik, müşterek ve fiili olarak icra edilen 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2020'nin başarıyla devam ettiği belirtildi.